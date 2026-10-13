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Kekeringan di Tulungagung Meluas ke 14 Desa, Pemkab Salurkan 25 Ribu Liter Air Bersih

Selasa, 13 Oktober 2026 – 16:40 WIB
Kekeringan di Tulungagung Meluas ke 14 Desa, Pemkab Salurkan 25 Ribu Liter Air Bersih - JPNN.com Jatim
Petugas menyalurkan bantuan air bersih menggunakan truk tangki di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Senin (12/10/2026). Pemerintah Kabupaten Tulungagung mendistribusikan 25 ribu liter air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak kekeringan yang meluas hingga 14 desa di delapan kecamatan. (ANTARA/HO - Dokumentasi pribadi

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung menyalurkan 25 ribu liter air bersih untuk membantu warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau panjang pada 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan, bantuan tersebut disalurkan menggunakan lima unit truk tangki dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter.

“Totalnya ada sebanyak 25 ribu liter air bersih yang kami salurkan hari ini. Sasarannya untuk warga yang membutuhkan air bersih akibat mengalami kekeringan,” kata Ahmad, Senin (12/10).

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Berdasarkan laporan pemerintah daerah, kekeringan berdampak pada 14 desa yang tersebar di delapan kecamatan, yakni Kalidawir, Besuki, Pucanglaban, Tanggunggunung, Campurdarat, Bandung, Sendang, dan Pagerwojo.

Sebagian besar wilayah terdampak berada di kawasan pegunungan. Kecamatan Pagerwojo dan Tanggunggunung menjadi dua wilayah dengan dampak kekurangan air bersih yang cukup besar.

Ahmad menyebutkan, sebanyak 1.818 warga di Kecamatan Pagerwojo dan 1.040 warga di Kecamatan Tanggunggunung terdampak krisis air bersih.

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Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung Achmad Mugiyono mengungkapkan, kekeringan telah berdampak pada 1.907 kepala keluarga (KK) atau 5.144 jiwa.

Mereka mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kekeringan di Tulungagung meluas ke 14 desa di delapan kecamatan. Pemkab menyalurkan 25 ribu liter air bersih untuk membantu warga terdampak.
Sumber Antara
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TAGS   Kekeringan Tulungagung bantuan air bersih distribusi air bersih Pemkab Tulungagung

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