4.403 Warga Ngawi Kesulitan Air Bersih, Kekeringan Meluas ke 28 Dusun

jatim.jpnn.com, NGAWI - Sebanyak 4.403 jiwa di Kabupaten Ngawi terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat terus menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak selama musim kemarau 2026.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Ngawi Yudha Herlambang mengatakan ribuan warga tersebut tersebar di 28 dusun, 21 desa, dan tujuh kecamatan.

“Bersama berbagai pihak terkait, kami terus mengoptimalkan pengiriman air bersih kepada warga terdampak secara rutin selama musim kemarau ini,” kata Yudha, Senin (12/10).

Menurut Yudha, kekeringan terjadi setelah sejumlah wilayah tidak diguyur hujan dalam waktu lama. Kondisi tersebut menyebabkan sumber air di sumur-sumur warga berkurang, bahkan mengering.

Akibatnya, masyarakat semakin bergantung pada pasokan air bersih dari pemerintah dan pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Data BPBD Ngawi menunjukkan, wilayah terdampak kekeringan terus meluas menjelang puncak musim kemarau pada September hingga Oktober. Jika sebelumnya kesulitan air bersih hanya terjadi di empat dusun, hingga awal Oktober jumlahnya meningkat menjadi 28 dusun.

Sejumlah wilayah terdampak antara lain Desa Cantel di Kecamatan Pitu, Desa Kerek di Kecamatan Ngawi, serta Dusun Gagan dan Dusun Bareng di Desa Kenongorejo, Kecamatan Bringin. Kesulitan air bersih juga dilaporkan terjadi di Dusun Jatisuwak, Desa Suruh, Kecamatan Bringin.

Selain Kecamatan Pitu dan Bringin, wilayah terdampak lainnya berada di sejumlah dusun di Kecamatan Kasreman dan Karanganyar.