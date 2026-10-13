Pemkab Ponorogo Perpanjang Kontrak 1.773 PPPK Paruh Waktu, SK Diserahkan 15 Oktober

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan memperpanjang kontrak kerja 1.773 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu. Penyerahan surat keputusan (SK) perpanjangan sekaligus penandatanganan perjanjian kerja dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober 2026.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo Harjono mengatakan, kegiatan tersebut akan digelar di Gedung Korpri Ponorogo.

“Jumlah PPPK paruh waktu yang diperpanjang sebanyak 1.773 orang. Penyerahan SK sekaligus penandatanganan perjanjian kerja rencananya dilaksanakan pada 15 Oktober di Gedung Korpri Ponorogo,” kata Harjono, Senin (12/10).

Dia menjelaskan, pegawai yang menerima perpanjangan kontrak berasal dari tiga kelompok tenaga, yakni guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang bertugas di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Jumlah tersebut berkurang 45 orang dibandingkan dengan jumlah awal sebanyak 1.818 PPPK paruh waktu.

Pengurangan itu terdiri atas sembilan orang yang memasuki batas usia pensiun, enam orang meninggal dunia, dan 30 orang mengundurkan diri.

Harjono menegaskan perpanjangan kontrak diberikan kepada pegawai yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, Pemkab Ponorogo masih menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai peluang pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Hingga kini, pemerintah daerah belum menerima informasi resmi terkait mekanisme maupun jadwal pelaksanaannya.