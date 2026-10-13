Tak Hanya Masalah Fasilitas, SDN Semolowaru IV Surabaya Juga Butuh Guru Tambahan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - SDN Semolowaru IV Surabaya yang disebut mengalami kekurangan ruang kelas dan sejumlah fasilitas lain, ternyata juga membutuhkan tambahan guru.

Kepala SDN Semolowaru IV Surabaya Novita Aprilianti mengatakan ada beberapa guru yang terpaksa harus menambah waktu mengajar, karena kurangnya tenaga pengajar.

“Kami juga kekurangan tiga guru. Jadi, masih banyak guru yang dobel untuk mengajarnya,” kata Novita dalam keterangan pers Pemkot Surabaya, Selasa (13/10).

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Di sisi lain, Novita menyebut pihak sekolah sudah berusaha memaksimalkan sarana dan prasarana SDN Semolowaru IV. Seperti mengatur jadwal untuk mengatasi kurangnya ruang kelas.

“Sebenarnya kami sudah semampu mungkin untuk memanfaatkan apa yang sudah ada, dengan mengatur jadwal dan lain sebagainya,” ujarnya.

Namun, ada beberapa fasilitas yang dinilai tidak memadai untuk proses belajar mengajar. Pihak sekolah pun melaporkannya ke Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya.

“Kalau sudah terkendala sarpras (sarana dan prasarana), kami sudah tidak bisa apa-apa lagi. Yang bisa kami upayakan adalah mengirim e-surat untuk kekurangan yang ada,” jelasnya.

Novita mengungkapkan telah mengajukan penggantian bangku dan kursi yang kondisinya sudah tidak layak sejak Maret 2026, tetapi masih belum mendapatkan bantuan.