Eri Cahyadi Temukan SD Negeri di Surabaya Kurang Ruang Kelas Hingga Bangku Rusak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemukan SDN Semolowaru IV, tengah mengalami keterbatasan sarana yang memadai untuk berlangsungnya proses belajar mengajar.

Eri menerima informasi sekolah tidak layak tersebut melalui hotline Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Lalu, dia mendatangi sekolah itu untuk mengecek kondisi sebenarnya.

"Saya datang ke SDN Semolowaru IV untuk mengecek langsung terkait bangku dan fasilitas sekolah,” kata Eri dalam keterangan persnya, Selasa (13/10).

Dia menerima laporan kondisi SDN Semolowaru IV yang mengalami sejumlah keterbatasan. Salah satunya, banyak kursi di ruang kelas sudah membutuhkan perbaikan.

Selanjutnya, kurangnya fasilitas kamar mandi untuk murid, tumpukan rongsokan belum dibersihkan, hingga jumlah ruang kelas yang tidak bisa menampung seluruh siswa.

“Ternyata, di SDN Semolowaru IV terdapat 12 rombongan belajar, tetapi ruang kelas yang tersedia hanya delapan. Akibatnya ada empat rombel yang harus masuk siang,” jelasnya.

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Eri pun meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah negeri. Dia ingin anggaran diprioritaskan untuk kebutuhan dasar.

"Lebih baik anggaran diprioritaskan untuk membenahi sarana dan prasarana terlebih dahulu, seperti ruang kelas dan kamar mandi," ujarnya.