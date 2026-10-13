Cuaca Malang 13 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (13/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Malamnya Bondowoso, Jember, Kota Pasuruan, Lumajang, Nganjuk, Pacitan, Pasuruan, Situbondo, dan Trenggalek berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-37 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 16-34 kilometer per jam.