Mentan Minta Masyarakat Tak Khawatir Potensi Kemarau Panjang, Cadangan Pangan Aman

jatim.jpnn.com, MALANG - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman merespons terkait prediksi musim kemarau yang makin panjang, hingga berdampak pada cadangan pangan pemerintah.

Amran mengatakan kekhawatiran terkait kemarau panjang hingga November dan Desember 2026, berpotensi tidak terjadi. Sebab, sejumlah wilayah sudah memasuki musim hujan.

"Coba kalimatnya diubah. Sekarang sudah mulai hujan, Jakarta tadi malam hujan, kemudian Sulawesi hujan, Maluku, Ambon, hujan," kata Amran di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (12/10).

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Di sisi lain, pemerintah juga sudah melakukan persiapan matang beberapa waktu sebelumnya, untuk menghadapi kemarau ekstrem yang dipengaruhi fenomena El Nino.

"Insyaallah, kami sudah persiapkan dua tahun sebelumnya mengantisipasi El Nino dan La Nina," ucapnya.

Amran menyebut ketersediaan cadangan masyarakat tercatat jauh melebihi kapasitas penyimpanan normal yang dimiliki, masyarakat juga tidak perlu mengkhawatirkan itu.

"Stok (cadangan makanan) banyak, masih melimpah. Kenapa? Kapasitas gudang hanya 3 juta, tapi stok kita 4,5 juta ton. Jadi, aman," jelasnya.

Dia juga optimis program ketahanan pangan nasional yang sedang berjalan sekarang. Menurutnya, kemandirian pangan akan terus berlanjut dan dapat terealisasi dalam waktu dekat.