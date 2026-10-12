Mentan Bakal Beri Bantuan Rp3 Triliun untuk Kembangkan Bibit Ayam di Jatim

jatim.jpnn.com, MALANG - Pemerintah pusat bakal memberikan bantuan Rp3 triliun untuk membangun Grand Parent Stock (GPS) atau pengembangan bibit ayam nasional di Kabupaten Malang.

Hal itu diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD, dalam rangka Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Senin (12/10).

“Kami turunkan bantuan 2025-2026, Rp3 triliun. Kami akan bangun itu grand parent stock satu-satunya di Indonesia, itu di Jawa Timur,” kata Amran ketika berada di DPRD Jawa Timur.

Amran mengatakan GPS sendiri merupakan generasi nenek atau bibit ayam tingkat dasar. Nantinya, unggas tersebut akan disuplai ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia.

“Kami akan mensuplai nanti seluruh Indonesia, kami bangun di sini. GPS-nya nanti di Malang. Jadi, neneknya ayam di sini nanti didistribusi ke seluruh Indonesia,” jelasnya.

Di sisi lain, Amran juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur karena sejumlah pencapaiannya yang ditorehkan di sektor pertanian, pada ulang tahunnya yang ke-81.

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"Kami ucapkan hari jadi Jawa Timur yang ke-81. Luar biasa, Jawa Timur berkembang dengan pesat, khususnya sektor pertanian,” ujarnya.

Jawa Timur sendiri saat ini telah menyuplai padi, ayam telur, jagung, hingga tebu ke berbagai daerah. Amran pun menilai pertanian provinsi tersebut sebagai nomor satu di Indonesia.