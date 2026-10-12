BPBD Magetan Catat 36 Kejadian Karhutla Selama September 2026, 52 Hektare Terdampak

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magetan mencatat 36 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama September 2026. Kebakaran tersebut terjadi saat wilayah setempat memasuki puncak musim kemarau.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magetan Eka Radityo mengatakan karhutla menjadi kejadian bencana yang paling banyak ditangani selama September. Dari total 42 kejadian bencana yang tercatat pada bulan tersebut, sebanyak 36 di antaranya merupakan kebakaran hutan dan lahan.

“Kebakaran hutan dan lahan menjadi kejadian bencana yang paling banyak ditangani oleh personel BPBD Magetan dari total 42 kejadian yang melanda selama bulan September 2026,” ujar Eka dalam keterangan tertulis, Senin (12/10).

Dia memerinci, dari 36 kejadian karhutla tersebut, sebanyak 23 kejadian merupakan kebakaran lahan, termasuk lahan tebu. Sebanyak 11 kejadian lainnya merupakan kebakaran hutan rakyat, sedangkan dua kejadian terjadi di kawasan hutan Gunung Lawu.

Berdasarkan data BPBD Magetan, luas lahan terdampak mencapai sekitar 52 hektare. Rinciannya, 35 hektare meliputi lahan perkebunan tebu dan hutan rakyat di kawasan Gunung Bancak, Gunung Blego, serta Gunung Bungkuk. Sementara itu, kebakaran di lereng Gunung Lawu berdampak pada kawasan hutan seluas 17 hektare.

Kecamatan Kawedanan menjadi wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak, yakni tujuh kejadian. Berikutnya, Kecamatan Plaosan mencatat enam kejadian.

Kecamatan Lembeyan dan Magetan masing-masing mencatat lima kejadian, disusul Ngariboyo dengan empat kejadian. Kecamatan Panekan dan Kartoharjo masing-masing mengalami tiga kejadian.

Adapun Kecamatan Sukomoro, Parang, dan Karas masing-masing mencatat dua kejadian. Sisanya tersebar di sejumlah kecamatan lain.