Buntut Kasus Dugaan Pesta Narkoba, 44 Anggota DPRD Situbondo Jalani Tes Urine

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Sebanyak 44 anggota DPRD Kabupaten Situbondo dijadwalkan menjalani tes urine menyusul kasus dugaan pesta narkoba yang menyeret salah seorang legislator setempat di sebuah hotel di Surabaya pada akhir September 2026.

Tes urine tersebut dilakukan dalam dua tahap. Sebanyak 20 anggota dewan menjalani pemeriksaan pada Senin (12/10), sedangkan 24 anggota lainnya dijadwalkan mengikuti tes pada Selasa (13/10) karena masih menjalankan dinas luar kota.

Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Situbondo Moh Hasan Illiyin mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan inisiatif internal DPRD sebagai bentuk komitmen terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

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“Tes urine untuk seluruh anggota DPRD ini atas inisiatif kami dari DPRD sebagai bentuk komitmen bebas narkoba dan ini juga menjadi bagian dari pencegahan penyalahgunaan narkoba,” kata Hasan, Senin (12/10).

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Situbondo Iptu Tatang Purwohadi mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tes urine yang diikuti seluruh anggota DPRD tersebut.

“Total ada sebanyak 44 orang anggota dewan yang menjalani tes urine, tapi dibagi dua tahap, hari ini 20 orang dan sisanya 24 orang dilaksanakan pada Selasa (13/10) besok, karena masih dinas luar kota,” ujarnya.

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Berdasarkan hasil pemeriksaan tahap pertama, seluruh 20 anggota DPRD yang menjalani tes urine dinyatakan negatif. Pemeriksaan dilakukan petugas Dinas Kesehatan setempat menggunakan alat pendeteksi narkoba, termasuk metamfetamin atau sabu-sabu.

Tes urine tersebut merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota DPRD Situbondo berinisial ARR.