MyBluebird Hadirkan Tiga Inovasi Baru, Permudah Pelanggan Memilih Layanan Mobilitas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bluebird Group terus mengembangkan aplikasi MyBluebird untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang makin beragam. Melalui kampanye MyBluebird, My Way, aplikasi tersebut diperluas dari layanan pemesanan taksi menjadi akses digital untuk berbagai pilihan perjalanan dalam satu platform.

Pengembangan ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan konsumen terhadap layanan yang lebih personal. Berdasarkan ASEAN Consumer Sentiment Study 2024 yang dilakukan UOB dan BCG, sebanyak 84 persen konsumen Indonesia memilih penawaran yang dipersonalisasi, sementara 65 persen memilih menerimanya melalui aplikasi seluler.

Sejalan dengan perubahan perilaku tersebut, MyBluebird kini berkontribusi lebih dari 40 persen terhadap total pemesanan Bluebird melalui seluruh kanal.

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Andre Djokosoetono mengatakan transformasi digital menjadi bagian dari upaya perusahaan mengikuti perubahan kebutuhan mobilitas pelanggan.

“Teknologi memberi kami cara baru untuk mengikuti bagaimana masyarakat bergerak, tetapi memahami kebutuhan mobilitas akan selalu menjadi titik awal kami. Dengan mendengarkan pelanggan, kami terus mengembangkan teknologi sebagai penghubung berbagai pilihan mobilitas,” kata Andre dalam keterangan tertulis, Senin (12/10).

Dia menjelaskan MyBluebird dikembangkan sebagai salah satu kanal digital untuk mengakses dan memesan beragam layanan mobilitas Bluebird Group.

Dalam pengembangannya, MyBluebird menghadirkan tiga inovasi, yakni Multi-Select, Airport Transfer, dan penyempurnaan fitur Rent.

Fitur Rent kini menawarkan proses reservasi yang lebih praktis untuk layanan sewa mobil Goldenbird. Melalui aplikasi, pelanggan dapat melihat pilihan armada dan estimasi biaya, kemudian melakukan reservasi untuk kebutuhan sewa berdasarkan jam maupun harian.