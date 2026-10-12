Indodana PayLater Tebar Promo di PRJ Surabaya, Ada Lelang Harian dan Hadiah Handphone

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indodana PayLater meramaikan Pekan Raya Jawa Timur (PRJ) 2026 yang berlangsung pada 8–18 Oktober 2026 di Grand City Convex Surabaya. Melalui partisipasi ini, layanan pembiayaan digital tersebut menghadirkan beragam promo belanja, aktivitas interaktif, serta hadiah menarik bagi pengunjung.

PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance) menawarkan promo cicilan 0 persen dan bebas dua kali cicilan melalui puluhan mitra merchant dan ritel yang berpartisipasi.

Penawaran tersebut mencakup berbagai kategori produk, mulai dari gadget, elektronik, furnitur, kursi pijat, fashion, lifestyle, hingga makanan dan minuman (F&B).

Sejumlah merchant yang berpartisipasi antara lain Advance, AQUA Elektronik, The Grand Palace Department Store, BFIT, Gree, E-Motor by Indomobil, ITSU Indonesia, FANTECH – Level 99, Optik Melawai, Polytron EV, Scandia, Skin+, Taman Safari Indonesia, serta UFO Elektronik & Furniture.

Direktur PT Indodana Multi Finance Iwan Dewanto mengatakan, keikutsertaan Indodana PayLater dalam PRJ Surabaya 2026 merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mendekatkan layanan pembiayaan digital kepada masyarakat Jawa Timur.

Menurut dia, perusahaan ingin menghadirkan pengalaman transaksi yang mudah dan fleksibel, sekaligus mendorong penggunaan layanan pembiayaan secara bertanggung jawab.

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“Pekan Raya Jawa Timur merupakan momentum yang dinantikan masyarakat untuk menikmati beragam produk, hiburan, dan penawaran menarik. Melalui program PUAS Maksimal, kami menghadirkan berbagai promo di puluhan merchant pilihan serta aktivitas interaktif dan edukatif di booth Indodana,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Senin (11/10).

Dia berharap kehadiran Indodana PayLater dapat memberikan nilai tambah bagi pengunjung sekaligus memperkenalkan penggunaan layanan tersebut secara bijak, sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing.