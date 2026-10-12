Kemenhaj Malang Buka Suara Soal Pencekalan Kiai Marzuki Saat Berangkat Umrah

jatim.jpnn.com, MALANG - Kementerian Haji dan Umrah Tipe A Kota Malang buka suara terkait pencekalan mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar, saat ibadah umrah.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Tipe A Kota Malang Subhan mengatakan pihaknya belum menerima laporan resmi perihal batalnya keberangkatan Kiai Marzuki ke tanah suci.

“Kalau menurut informasinya memang tidak ada laporan resmi ke kantor. Cuman kalau yang beredar di media sosial dan pernyataan beliau di channel youtube-nya, beliau juga enggak tahu tiba-tiba dipanggil di bandara,” kata Subhan kepada wartawan, Senin (12/10).

Di sisi lain, Subhan menyebut dokumen keberangkatan Kiai Marzuki sudah lengkap dan sah. Dengan demikian, pembatalan umrah tersebut keputusan dari pihak Arab Saudi.

“Berkas keimigrasiannya sudah, paspor sudah ada, visa sudah diterbitkan oleh Arab Saudi, tetapi tiba-tiba tidak boleh berangkat itu kan kami yang enggak tahu itu dari Arab Saudinya katanya,” ujarnya.

Subhan mengungkapkan pelarangan terbang internasional berada di bawah yurisdiksi imigrasi negara tujuan. Kemenhaj tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan intervensi.

"Kalau masalah tidak boleh dan sebagainya itu kan keimigrasian begitu mestinya,” ucapnya.

Kemenhaj juga masih belum mengetahui kabar terkait pencekalan Kiai Marzuki tersebut. Pihaknya mendapatkan informasi sesuai dengan yang beredar di sosial media.