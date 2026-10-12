BRI Gelar Lelang 5.000 Aset hingga November 2026, Tawarkan KPR Bunga 3,17 Persen.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggelar program Gebyar Lelang Serentak Nusantara 2026 dengan target sedikitnya 5.000 aset di seluruh Indonesia. Program yang berlangsung pada 1 Oktober hingga 30 November 2026 itu juga menawarkan fasilitas pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Solusi dengan suku bunga khusus mulai 3,17 persen efektif per tahun.

Program tersebut dilaksanakan serentak di 18 region BRI yang melibatkan 74 area di seluruh Indonesia. Inisiatif ini ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan aset sekaligus mendukung optimalisasi pengelolaan aset melalui mekanisme lelang.

Di Jawa Timur, peluncuran program menjadi momentum bagi BRI Region 12 Surabaya untuk memperkuat sinergi dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

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Regional CEO BRI Surabaya Reza Syahrizal Setiaputra mengatakan program tersebut tidak sekadar menjadi sarana penjualan aset, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan aset untuk kebutuhan hunian, pengembangan usaha, hingga investasi.

"Gebyar Lelang Serentak Nusantara BRI 2026 bukan hanya merupakan agenda penjualan aset, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen BRI dalam membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Kami ingin memastikan aset-aset yang ditawarkan melalui mekanisme lelang dapat kembali dimanfaatkan secara produktif, baik untuk kebutuhan hunian, pengembangan usaha, maupun investasi," ujar Reza, Senin (12/10).

Menurut dia, keberhasilan program lelang tidak hanya bergantung pada jumlah aset yang ditawarkan. Kemudahan akses informasi, kolaborasi antarlembaga, serta dukungan pembiayaan juga menjadi faktor penting untuk mendorong partisipasi masyarakat.

"Melalui sinergi bersama DJKN, KPKNL, dan BPN, kami berharap dapat terus mendukung ekosistem lelang yang semakin transparan, profesional, dan terpercaya. Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak," katanya.

Untuk mendukung calon peserta lelang, BRI turut menawarkan fasilitas KPR Solusi dengan suku bunga mulai 3,17 persen efektif per tahun. Suku bunga tersebut berlaku tetap selama satu tahun pertama atau fixed satu tahun, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.