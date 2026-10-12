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Didemo Ansor-Banser, Gerai Miras di Trenggalek Disegel karena Belum Kantongi Izin

Senin, 12 Oktober 2026 – 16:10 WIB
Didemo Ansor-Banser, Gerai Miras di Trenggalek Disegel karena Belum Kantongi Izin - JPNN.com Jatim
Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memasang garis penyegelan pada gerai penjualan minuman keras di Trenggalek, Jawa Timur, Minggu (11/10/2026). Penyegelan tersebut dilakukan bersamaan dengan aksi penolakan oleh anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nahdlatul Ulama (NU) terhadap aktivitas penjualan minuman keras yang dinilai bertentangan dengan norma sosial dan keagamaan masyarakat setempat. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

jatim.jpnn.com, TRENGGALEK - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Trenggalek menyegel gerai penjualan minuman beralkohol Sari Jaya di Kelurahan Ngantru, Senin (12/10). Penyegelan dilakukan setelah pemeriksaan tim gabungan menemukan usaha tersebut belum menunjukkan dokumen perizinan.

Penertiban itu berlangsung setelah puluhan anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) menggelar aksi penolakan terhadap penjualan minuman beralkohol di wilayah tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP dan Damkar Trenggalek Purwo Edi Prawito mengatakan, penyegelan dilakukan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

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"Langkah ini kami ambil untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat," kata Purwo seusai penyegelan.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Komidag) Trenggalek Saniran mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), belum ditemukan pengajuan izin usaha tersebut melalui sistem Online Single Submission (OSS).

“Jadi, benar-benar belum punya izin,” kata Saniran.

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Menurut dia, gerai tersebut mulai beroperasi pada 3 Oktober 2026. Pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan pemeriksaan setelah menerima pengaduan masyarakat.

Saat itu, petugas meminta pengelola menyerahkan dokumen legalitas usaha dan data barang yang dijual. Namun, hingga penyegelan dilakukan, dokumen yang diminta belum dipenuhi.

Gerai minuman beralkohol Sari Jaya di Trenggalek disegel setelah pemeriksaan menemukan belum adanya pengajuan izin usaha melalui OSS.
Sumber Antara
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TAGS   ansor Banser demo banser penolakan gerai miras sari jaya Trenggalek satpol pp trenggalek

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