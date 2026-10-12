Mantan Ketua PWNU Jatim Kiai Marzuki Batal Ibadah Umrah, Diduga Dicekal Arab Saudi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Marzuki Mustamar diduga dicekal oleh Arab Saudi, sehingga batal menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci.

Berdasarkan video yang diunggah akun TikTok @ngaosabah, Kiai Marzuki menyebut pelarangannya tersebut disampaikan ketika berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

“Sudah akan naik pesawat tahu-tahu dipanggil enggak boleh masuk Saudi, yang membuat pernyataan enggak boleh masuk Saudi sendiri,” kata Kiai Marzuki dalam video yang diunggah @ngaosabah, Selasa (12/10).

Kiai Marzuki mengatakan pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Riyadh sempat membantu untuk melakukan diskusi dengan otoritas Arab Saudi. Namun, hal itu tidak membuahkan hasil.

“KJRI Riyadh sana beberapa kali melobi pihak otoritas Saudi yang bagian PSS security, PSS namanya, Saudi and security. Sampai itu baru dapat WA (WhatsApp) belum diizinkan,” ujarnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Malang itu menerima informasi, salah satu penyebab dibatalkannya keberangkatan untuk ibadah umrahnya karena keamanan.

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“Ada kemungkinan, mungkin tapi wallahualam ada orang yang kurang suka saya memberi masukan ya, memberi request ke pihak sana supaya fulan enggak boleh masuk Saudi,” jelasnya.

Kiai Marzuki mengungkapkan tidak mempersalahkan batalnya untuk berangkat ke Tanah Suci. Menurutnya, berceramah di depan para jemaah juga mendapatkan pahala.