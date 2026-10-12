Munas XXXIII Tarjih Muhammadiyah Bahas Fikih Lansia hingga Kedaulatan Pangan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Musyawarah Nasional (Munas) XXXIII Tarjih Muhammadiyah akan membahas lima materi utama, mulai fikih lanjut usia hingga fikih kedaulatan pangan. Forum nasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada 5–7 November 2026 di Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura).

Menjelang pelaksanaan Munas, panitia resmi meluncurkan logo sekaligus memaparkan materi utama yang akan dibahas dalam forum tersebut. Peluncuran berlangsung di Gedung At-Taa'wun Tower lantai 23, Umsura, Senin (12/10).

Munas XXXIII Tarjih Muhammadiyah mengusung tema Satu Abad Tarjih: Meneguhkan Akidah, Memperindah Akhlak, Menguatkan Ibadah dan Memberdayakan Umat untuk Peradaban Berkemajuan. Pesertanya dijadwalkan berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai Aceh hingga Papua.

Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr Ustadi Hamsah, M.Ag., menjelaskan lima materi utama yang akan dibahas dalam Munas tersebut.

Pertama, Fikih Lanjut Usia, yang membahas tuntunan Islam mengenai kehidupan, pelayanan, perlindungan, serta pelaksanaan ibadah bagi kelompok lanjut usia.

Kedua, Fikih Kedaulatan Pangan, yang berupaya menghadirkan panduan keagamaan mengenai kemandirian pangan, keadilan akses, kesejahteraan petani dan nelayan, pemanfaatan teknologi, serta perlindungan keluarga dan kelompok rentan.

Ketiga, Risalah Akidah Islam Muhammadiyah, sebagai upaya memperkuat fondasi keimanan. Keempat, Risalah Akhlak Islam Praktis, yang menghadirkan tuntunan akhlak untuk menjawab kebutuhan kehidupan modern, termasuk dalam interaksi sosial dan ruang digital.

Kelima, Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih, termasuk pembahasan hukum ta?w?b, sebagai bagian dari upaya mengkaji argumentasi dan mengembangkan tuntunan keagamaan.