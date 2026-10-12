Bayi 28 Hari Diduga Meninggal Setelah Konsumsi Telur Mentah, IDAI Ingatkan Bahayanya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan orang tua agar tidak memberikan telur mentah atau setengah matang kepada bayi karena berisiko menyebabkan infeksi bakteri Salmonella. Infeksi tersebut dapat memicu diare, muntah, demam, hingga dehidrasi dan berpotensi menimbulkan komplikasi serius pada bayi.

Peringatan itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus meninggalnya bayi berusia 28 hari yang diduga diberi telur mentah sebelum menjalani perawatan di RSUD Dr Soetomo Surabaya.

Ketua Pengurus Pusat IDAI Dr Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A, Subsp. Kardio(K), melalui pernyataan resmi IDAI menyatakan pemberian makanan kepada bayi harus disesuaikan dengan usia, kebutuhan gizi, kesiapan perkembangan, dan keamanan pangan.

“Pemberian makanan pada bayi harus memperhatikan usia, kebutuhan gizi, kesiapan perkembangan, serta aspek keamanan pangan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang optimal,” tutur Pripim, Senin (11/10).

Piprim menjelaskan, telur mentah atau setengah matang dapat mengandung bakteri Salmonella yang menyebabkan infeksi saluran cerna atau salmonelosis.

“Telur mentah atau setengah matang dapat mengandung bakteri Salmonella yang menyebabkan infeksi saluran cerna atau salmonelosis,” katanya.

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Infeksi tersebut dapat menimbulkan gejala berupa diare, demam, nyeri perut, dan muntah. Kondisi ini perlu diwaspadai pada bayi dan anak kecil karena dapat menyebabkan dehidrasi serta berkembang menjadi komplikasi yang lebih berat.

Selain memperhatikan keamanan bahan makanan, orang tua juga perlu menyesuaikan pemberian makanan dengan tahapan usia bayi.