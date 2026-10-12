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Pabrik Egg Tray di Tulungagung Hangus Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp150 Juta

Senin, 12 Oktober 2026 – 12:37 WIB
Pabrik Egg Tray di Tulungagung Hangus Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp150 Juta - JPNN.com Jatim
Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung melakukan pembasahan di puing bangunan yang terbakar di pabrik pembuat wadah telur (egg tray) Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (11/10/2026). Kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik pada kipas atau blower area penjemuran tersebut menghanguskan bangunan dan peralatan produksi dengan perkiraan kerugian mencapai Rp150 juta . ANTARA/HO - Damkarmat Tulungagung

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Kebakaran melanda pabrik pembuat wadah telur atau egg tray di Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Minggu (11/10). Peristiwa tersebut mengakibatkan bangunan pabrik, mesin produksi, hingga persediaan wadah telur hangus terbakar. Kerugian ditaksir mencapai Rp150 juta.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Tulungagung mengerahkan dua unit mobil pemadam untuk menangani kebakaran di pabrik milik Riko Dian Arinda tersebut.

Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Damkarmat Tulungagung, Iwan Supriyono, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 16.13 WIB. Petugas kemudian bergerak menuju lokasi satu menit setelah laporan diterima.

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“Petugas tiba di tempat kejadian kebakaran sekitar pukul 16.27 WIB. Saat itu api sudah membesar dan menyambar bangunan pabrik,” kata Iwan setelah proses pemadaman.

Menurut dia, petugas membutuhkan waktu sekitar dua jam untuk memadamkan api karena banyaknya material yang mudah terbakar di dalam pabrik. Api baru padam sepenuhnya sekitar pukul 18.30 WIB.

Berdasarkan pemeriksaan awal, api diduga berasal dari bagian tengah area penjemuran egg tray. Petugas menduga kebakaran dipicu korsleting listrik pada kipas atau blower di area tersebut.

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Kebakaran menghanguskan bangunan pabrik, mesin produksi wadah telur, dinamo, serta persediaan egg tray. Damkarmat Tulungagung memperkirakan total kerugian akibat kejadian tersebut mencapai sekitar Rp150 juta.

Pabrik egg tray di Desa Gesikan, Tulungagung, terbakar pada Minggu (11/10). Kebakaran diduga akibat korsleting blower dengan kerugian Rp150 juta.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
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TAGS   pabrik egg tray kebakaran pabrik kebakaran tulungagung pabrik egg tray kebakaran

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