Sampaikan Duka, Emil Dardak Buka Suara Kondisi Bayi Alena di RSUD Dr Soetomo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan duka atas meninggalnya Alena, bayi yang diduga diberi telur mentah oleh neneknya.

Emil menerima kabar meninggalnya bayi yang baru berusia 28 hari, setelah menjalani perawatan di ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) RSUD Dr Soetomo, Minggu (11/10).

“Saya meyakini tim RSUD Soetomo telah memberikan pelayanan semaksimal untuk menyelamatkan nyawa Alena, sejak dirujuk dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di RSUD Soetomo,” kata Emil, Senin (12/10).

Emil menyebut telah berkomunikasi dengan pihak keluarga sejak pasien dibawa ke RSUD Dr Soetomo. Dia turut merasakan kesedihan sang ibu yang baru saja ditinggalkan bayinya.

“Saya menyadari betul kesedihan ibunya, karena kami berkomunikasi langsung beberapa hari terakhir dari sejak anak beliau dirujuk ke NICU RSUD Dr Soetomo,” ujarnya.

Dia mengungkapkan bakal menyampaikan keterangan terkait kematian bayi itu pada waktu yang tepat. Namun, Emil menerima informasi pasien meninggal dunia karena infeksi saluran pencernaan.

“Untuk keterkaitan dengan apa yang dikonsumsi mohon serahkan ke tim medis terkait untuk memberi keterangan. Info yang kami dapat terjadi infeksi serius di saluran pencernaan,” jelasnya.

Diketahui, kabar itu mencuat di akun Threads @calisthaarisha yang mengaku sebagai bibi dari bayi bernama Alena itu. Dia mengabarkan terkait meninggalnya keponakannya.