Bayi Usia 28 Hari di Surabaya Meninggal Dunia Diduga Diberi Makan Telur Mentah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ramai di media sosial, seorang bayi yang masih berusia 28 hari di Surabaya dikabarkan meninggal dunia diduga setelah diberi neneknya telur mentah.

Kabar itu mencuat di akun Threads @calisthaarisha yang mengaku sebagai bibi dari bayi bernama Alena itu. Dia mengabarkan terkait meninggalnya keponakannya.

“Teman teman threads, terimakasih banyak untuk doa kalian buat alena yadengan berat hati aku menyampaikan alena telah berpulang,” kata @calisthaarisha dalam akun Threads miliknya.

Keluarga pasien juga disebut tidak menindak lanjuti kasus kematian bayi tersebut. Sebab, sang ibu masih belum dapat menjawab pertanyaan dari sejumlah pihak.

Kepala Bagian Umum RSUD Dr Soetomo Robeth Jabbar membenarkan bayi tersebut sempat dibawa ke rumah sakit. Petugas medis pun langsung memberikan penanganan.

"Pasien tersebut memang benar sempat dirawat di RSDS dan tim medis telah memberikan upaya penanganan maksimal sesuai standar pelayanan dan kebutuhan pasien,” kata Robeth saat dikonfirmasi, Senin (12/10).

Namun, pasien tersebut dikabarkan telah meninggal dunia, Minggu (11/10) sekitar pukul 07.10 WIB. Bayi itu menghembuskan nafas terakhirnya pada usianya yang masih 28 hari.

Di sisi lain, Robeth juga menolak menjelaskan terkait kronologi dan penyebab meninggalnya bayi tersebut. Hal itu untuk menghargai privasi keluarga pasien yang masih berduka.