Samuel Otusanya Ungkap Kunci Kebangkitan Arema FC saat Hadapi Bhayangkara

jatim.jpnn.com, MALANG - Samuel Otusanya menjadi salah satu pemain penting di balik kebangkitan Arema FC saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan keempat BRI Super League 2026/2027. Penyerang asal Nigeria itu mencetak gol penyama kedudukan yang membuat Arema terhindar dari kekalahan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (10/10).

Arema yang sempat tertinggal dua gol berhasil menyamakan skor menjadi 2-2. Setelah Marcos Vinicius memperkecil ketertinggalan pada menit ke-52, Samuel mencetak gol kedua Arema melalui sundulan pada menit ke-60.

Gol tersebut berawal dari tendangan bebas di sisi kanan pertahanan Bhayangkara. Bola diarahkan ke depan gawang dan disambut Samuel dengan sundulan yang gagal dihentikan kiper Bhayangkara, Awan Setho.

Samuel mengaku senang bisa mencetak gol di hadapan pendukung Arema. Namun, dia menegaskan bahwa timnya masih harus bekerja keras untuk meraih hasil yang lebih baik pada pertandingan berikutnya.

“Mencetak gol di stadion ini di hadapan para pendukung adalah perasaan yang sangat luar biasa. Untuk saat ini kami fokus pada proses ini, terus bekerja keras bersama-sama untuk memberikan hasil yang lebih baik lagi ke depannya,” tutur pemain berusia 22 tahun tersebut.

Menurut Samuel, menghadapi lini pertahanan Bhayangkara bukan perkara mudah. Dia harus mencari celah di tengah tekanan pemain lawan untuk menjalankan tugasnya sebagai penyerang.

“Mereka adalah pemain yang bagus. Namun sebagai penyerang, saya harus menemukan cara untuk melakukan tugas saya. Memang sulit, tetapi tugas saya adalah mencari kelemahan mereka dan mengandalkan kemampuan yang saya miliki untuk memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Samuel mengatakan Arema telah mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tersebut. Meski demikian, jalannya laga tetap sulit, terutama setelah timnya tertinggal pada babak pertama.