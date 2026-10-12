Ezra Walian Absen di Empat Laga Persik Kediri, Marcos Reina Ungkap Jalani Operasi Lutut

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Kabar kurang baik datang dari Persik Kediri. Kapten tim Ezra Walian dipastikan menjalani operasi lutut di Belanda setelah mengalami cedera saat pramusim. Kondisi tersebut membuat pemain naturalisasi eks Timnas Indonesia itu absen dalam empat laga awal BRI Super League 2026/2027.

Selama Ezra absen, ban kapten Persik dipercayakan kepada Kiko Carneiro yang bertugas sebagai deputi kapten. Sebelumnya, pelatih Persik Kediri Marcos Reina hanya menyampaikan bahwa Ezra mengalami cedera saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam laga uji coba terakhir pramusim.

Sejak pertandingan tersebut, Ezra tidak terlihat mengikuti sesi latihan rutin bersama tim. Marcos juga sempat menjelaskan bahwa pemain yang dikenal memiliki kemampuan tendangan bebas itu belum bisa kembali bermain.

“Ezra Walian cedera lawan Bhayangkara FC. Jadi dia belum bisa bermain bersama tim,” kata Marcos Reina setelah laga pertama Persik melawan Dewa United Banten FC.

Kondisi Ezra mulai terungkap menjelang pertandingan kandang Persik pada pekan keempat di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jumat (9/10). Dalam sesi foto sebelum pertandingan, para pemain Persik yang diwakili Kiko Carneiro membawa jersey nomor 10 milik Ezra sebagai bentuk dukungan kepada sang kapten.

Setelah Persik menang 2-0 atas Madura United FC, Marcos akhirnya mengungkapkan bahwa Ezra sedang menjalani pemulihan setelah operasi lutut di Belanda.

“Ezra Walian sekarang ada di Belanda. Dia baru saja operasi lutut. Seluruh tim ikut prihatin dengan ujian itu. Kami mendoakan Ezra Walian segera pulih dan kembali bersama keluarga besar Persik. Kami selalu rindu dan menunggu kehadirannya,” ujar pelatih asal Spanyol tersebut. (mcr12/jpnn)