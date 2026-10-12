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Sim Keliling Surabaya 12-17 Oktober 2026, Berikut Jadwal dan Lokasinya

Senin, 12 Oktober 2026 – 08:33 WIB
Sim Keliling Surabaya 12-17 Oktober 2026, Berikut Jadwal dan Lokasinya - JPNN.com Jatim
Pelayanan SIM Keliling di Surabaya. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Lantas Polrestabes Surabaya menyediakan SIM keliling dan SIM Cak Bhabin bagi warga yang mau memperpanjang masa berlaku surat izin mengemudinya.

Pada 12-17 Oktober 2026, layanan SIM keliling tersedia di SWK Jambangan untuk warga dari wilayah Polsek Sukomanunggal, Polsek Jambangan, Polsek Wonokromo, dan Polsek Sawahan, Polsek Karang Pilang, Polsek Wiyung, dan Polsek Gayungan. 

Titik lainnya, SIM keliling Surabaya tersedia di Kecamatan Sambikerep untuk warga dari wilayah Polsek Lakarsantri, Polsek Benowo, Polsek Tandes, dan Polsek Pakal.

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Adapun jadwalnya dimulai pukul 08.00-12.00 WIB di semua lokasi tersebut.

Syarat pembuatan SIM minimal berusia 17 tahun. Untuk administrasi yang harus disiapkan antara lain:

1. Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA).

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2. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dari Dokter.

3. Surat Keterangan Kesehatan Rohani dari Biro Psikologi.

Sat Lantas Polrestabes Surabaya menyediakan layanan sim keliling, terdapat beberapa tempat yang bisa didatangi, berikut lokasi dan jadwalnya.
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