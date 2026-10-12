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Cuaca Malang 12 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Kawasan Berikut Bakal Gerimis

Senin, 12 Oktober 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang 12 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Kawasan Berikut Bakal Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (12/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan. 

Siang dan sore cerah di seluruh kawasan. 

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Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan. 

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Poncokusumo dan Pujon hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan. 

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Siang dan sore Pujon masih gerimis. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan. 

Malamnya Ampelgading dan Tirtoyudo gerimis. Kawasan lainnya curah hingga berangin. 

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
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