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Cuaca Jawa Timur 12 Oktober 2026, Pagi Sampai Sore Wilayah Berikut Gerimis

Senin, 12 Oktober 2026 – 08:03 WIB
Cuaca Jawa Timur 12 Oktober 2026, Pagi Sampai Sore Wilayah Berikut Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (12/10).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Batu. Wilayah lainnya cerah.

Siangnya gerimis masih mengguyur Kota Batu. Wilayah lainnya cerah.

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Sorenya Kota Batu masih gerimis. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Banyuwangi, Bondowoso, Kota Batu, Kota Malang, Lumajang, Pacitan, Situbondo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 19-36 derajat celsius.

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Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

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