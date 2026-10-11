Situbondo dan Serang Luncurkan Anyer–Panarukan 3R, Bidik Kebangkitan Ekonomi dan Wisata

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Pemerintah Kabupaten Situbondo berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Serang, Banten, meluncurkan program Anyer–Panarukan 3R (Road, Route, Roots) untuk mengembangkan potensi ekonomi, pariwisata, budaya, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sepanjang jalur bersejarah Jalan Raya Pos.

Program tersebut diluncurkan dalam kegiatan Kick Off Anyer–Panarukan 3R di Auditorium Bank BJB, Jakarta Selatan, Minggu (11/10). Acara itu dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, serta sejumlah pemangku kepentingan.

Mendes PDT Yandri Susanto menyambut positif inisiatif tersebut. Menurut dia, jalur Anyer–Panarukan melintasi ribuan desa yang memiliki karakteristik dan potensi berbeda. Jika dikelola melalui kolaborasi lintas daerah dan sektor, potensi tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi desa.

“Kemendes akan menjadikan momentum Program Anyer–Panarukan 3R ini untuk menaikkan kelas desa-desa yang ada di jalur Anyer–Panarukan dengan tetap mengedepankan potensi desa masing-masing,” ujar Yandri.

Dia berharap program tersebut berkembang menjadi gerakan yang menghubungkan pembangunan ekonomi, kebudayaan, dan infrastruktur. Pengembangan potensi desa dapat mencakup sektor pertanian, kawasan pesisir, desa wisata, produk budaya, hingga ekonomi kreatif.

Yandri juga menyebut program Anyer–Panarukan 3R direncanakan menjadi agenda tahunan. Pemerintah berharap cakupannya meluas dengan melibatkan lebih banyak kabupaten, kota, dan desa di sepanjang jalur tersebut.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan program ini tidak hanya bertujuan menghidupkan kembali nilai sejarah Jalan Raya Pos, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat yang tumbuh di sepanjang jalur tersebut.

Menurut Rio, keberadaan Tol Trans Jawa menjadi tantangan tersendiri bagi jalur lama. Karena itu, kawasan tersebut perlu memiliki daya tarik melalui pengembangan destinasi wisata, pusat kuliner, produk UMKM, serta potensi sejarah dan budaya.