Pasien ODGJ di Situbondo Melonjak, Ruang Rawat Inap RSUD Abdoer Rahem Penuh

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Jumlah pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang menjalani rawat inap di RSUD dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo mengalami lonjakan pada Agustus hingga September 2026. Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di Ruang Anjasmoro bahkan mencapai 100 persen selama periode tersebut.

Dokter Spesialis Jiwa RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo Dewi Prisca Sembiring mengatakan tingkat keterisian ruang rawat inap pada awal 2026 masih berada di kisaran 20 persen. Namun, jumlah pasien meningkat signifikan sejak Agustus hingga September.

“Pada awal tahun 2026 tingkat keterisian masih di kisaran 20 persen, akan tetapi sejak Agustus hingga September pasien rawat inap mengalami peningkatan cukup signifikan, rata-rata 30 pasien per bulan,” ujar Dewi, Minggu (11/10).

Menurut dia, ruang rawat inap tersebut memiliki kapasitas 14 tempat tidur. Sebanyak 12 tempat tidur diperuntukkan bagi pasien gangguan jiwa, sedangkan dua lainnya digunakan untuk pasien rehabilitasi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Napza).

Dewi menjelaskan mayoritas biaya pengobatan pasien ODGJ ditanggung BPJS Kesehatan sehingga layanan dapat diakses tanpa biaya tambahan bagi pasien yang memenuhi ketentuan jaminan kesehatan. Sementara itu, pasien rehabilitasi Napza memiliki ketentuan pembiayaan tersendiri.

“Hari ini ada sebanyak delapan orang pasien ODGJ menjalani rawat inap dan rata-rata pasien rawat inap seminggu hingga satu bulan, tergantung tingkat keparahan gejala,” katanya.

Kepala Ruang Poli Jiwa RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo Indah Kurniasari menambahkan pasien tidak hanya mendapatkan pengobatan, tetapi juga mengikuti aktivitas harian untuk mendukung proses perawatan.

Kegiatan tersebut meliputi olahraga bersama pada pagi hari, salat berjamaah, dan aktivitas lainnya. Pasien yang baru masuk dan kondisinya belum stabil akan ditempatkan di ruang khusus sebelum dapat beraktivitas bersama pasien lain.