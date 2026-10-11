Diikuti 248 Tim, Kejurda Forbasi 2026 di Untag Surabaya Jadi Ajang Pembinaan Generasi Muda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekitar 4.000 peserta dari 248 tim mengikuti Kejuaraan Daerah (Kejurda) Forum Baris Indonesia (Forbasi) Jawa Timur 2026 di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, pada 10–11 Oktober 2026. Ajang ini menjadi wadah pengembangan bakat sekaligus pembinaan kedisiplinan dan karakter generasi muda melalui olahraga baris-berbaris.

Kegiatan yang digelar melalui kolaborasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur, Forbasi Jawa Timur, dan Untag Surabaya tersebut berlangsung di Student Entrepreneurship Center dan pelataran Gedung Fakultas Kedokteran Untag Surabaya.

Peserta berasal dari 22 kabupaten/kota di Jawa Timur. Kejuaraan ini mempertandingkan sejumlah kategori, yakni Lomba Olahraga Baris Berbaris (LOBB) U-12, U-15, dan U-19; Variasi dan Formasi Musik (Varformus) U-15 dan U-19; Regu Kibar Bendera (Rukibra) U-19; serta Bintang Baris.

Rektor Untag Surabaya Dr Harjo Seputro mengatakan olahraga baris-berbaris tidak hanya berorientasi pada kompetisi fisik, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter melalui penanaman nilai kedisiplinan, kerja sama, sportivitas, dan ketekunan.

“Lomba baris-berbaris ini bukan hanya kompetisi fisik, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai luhur, seperti disiplin, kerja sama yang solid, sportivitas, serta ketekunan. Nilai-nilai inilah yang selalu kami tanamkan kepada mahasiswa Untag Surabaya sebagai bagian dari pembentukan karakter,” ungkapnya.

Harjo juga mengajak peserta memanfaatkan kejuaraan tersebut untuk menunjukkan kemampuan dan meraih prestasi terbaik, sekaligus mempererat persaudaraan antarpeserta dari berbagai daerah di Jawa Timur.

“Kejurda ini merupakan panggung kalian. Jadikan ajang ini untuk menunjukkan kemampuan, meraih prestasi setinggi-tingginya, dan yang tidak kalah penting, mempererat tali persaudaraan antarpeserta se-Jawa Timur,” tuturnya.

Kepala Dispora Jawa Timur Dr Muhammad Hadi Wawan Guntoro menyampaikan, Kejurda Forbasi 2026 menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat Pancasila di kalangan generasi muda melalui olahraga baris-berbaris.