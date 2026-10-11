UT Surabaya Wisuda 1.351 Lulusan, Bidik Satu Juta Mahasiswa pada 2029

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Terbuka (UT) Surabaya mewisuda 1.351 lulusan semester 2026/2027 Ganjil di Graha Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Minggu (11/10). Momentum ini menjadi bagian dari komitmen UT memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Wisuda yang mengusung tema Mewujudkan Generasi Inovatif, Berintegritas, dan Mendunia tersebut juga menegaskan peran UT sebagai perguruan tinggi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan.

Rektor Universitas Terbuka Prof Dr Ali Muktiyanto, S.E., M.Si. mengatakan sebagian besar mahasiswa UT telah bekerja. Dengan sistem pembelajaran jarak jauh, mereka dapat meningkatkan kualifikasi akademik sekaligus tetap berkontribusi dalam pembangunan.

“Mahasiswa kami mayoritas sudah bekerja. Jadi, saat bekerja mereka membangun, saat bekerja mereka belajar, dan saat bekerja sekaligus belajar, mereka terus meningkatkan kualitas layanan dan pembangunan di Tanah Air,” ujar Ali.

Dia menjelaskan UT Surabaya termasuk salah satu dari lima UT daerah dengan jumlah mahasiswa dan lulusan yang besar. Setiap tahun, UT Surabaya secara konsisten menggelar wisuda setidaknya dua kali dengan jumlah lulusan mencapai lebih dari 1.000 orang dalam setiap pelaksanaan.

Ali menyebut cakupan layanan UT Surabaya secara administratif meliputi 18 kabupaten/kota. Namun, mahasiswa yang terdaftar melalui UT Surabaya tersebar di 118 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Hal tersebut dimungkinkan karena UT menerapkan sistem open and distance learning atau pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Masyarakat dapat memilih layanan UT sesuai kenyamanan, tanpa harus selalu berada di wilayah tempat layanan tersebut beroperasi.

Ke depan, Ali juga ingin mengembangkan konsep wisuda yang lebih fleksibel. Menurut dia, mahasiswa berpeluang mengikuti wisuda di lokasi yang berbeda dari tempat mereka terdaftar, sehingga momentum kelulusan bisa sekaligus menjadi kesempatan untuk berwisata bersama keluarga.