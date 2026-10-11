Pemkot Surabaya Robohkan Gardu Pungli di Romokalisari, Temukan Sajam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gardu yang diduga untuk melakukan pungutan liar (pungli) ke kendaraan besar di Jalan Romokalisari, Surabaya, dibongkar. Ditemukan senjata tajam (sajam) di dalamnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan awalnya menerima laporan terkait pungli bagi kendaraan yang melintas di jalan menuju ke Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) tersebut.

“Ramai di media sosial, termasuk laporan yang masuk ke hotline saya dan DM saya. Terkait pungli yang ada di Romokalisari,” kata Eri dalam keterangan persnya, Minggu (11/10).

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Praktik pungli itu mengatasnamakan warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) setempat. Kendaraan diminta membayar mulai Rp2 ribu sampai Rp5 ribu.

"LPMK tugasnya terkait dengan kampungnya kebaikan kampung, seperti mengatasi banjir, menyelesaikan saluran. Tidak boleh memungut biaya, memungut uang apapun,” ujarnya.

Eri pun meminta Camat dan Lurah setempat untuk menyelesaikan pungli yang disebut sudah berlangsung sejak tahun 1996 itu. Dia mengancam akan mengambil jalur hukum jika tidak tuntas.

“Pungli yang ada di Romokalisari ini sudah lama, sejak wali kota sebelumnya, yang sudah lewat. Tapi sekarang sudah tidak boleh di Surabaya pungli-pungli seperti ini,” jelasnya.

Lalu, Camat, Lurah, serta warga menggelar mediasi, 5 Oktober 2026 lalu. Proses tersebut sempat tidak menemukan hasil, hingga mereka sepakat membongkar gardu keesokan harinya.