DAM BIRU Perluas Pilihan Air Isi Ulang, Air RO Perdana Hadir di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Depo Air Minum (DAM) BIRU memperluas pilihan air minum isi ulang dengan menghadirkan air hasil teknologi Reverse Osmosis (RO). Inovasi ini menjadi langkah baru perusahaan setelah 24 tahun beroperasi melayani kebutuhan air minum masyarakat.

Air RO tersebut pertama kali diluncurkan di gerai DAM BIRU Jalan Barata Jaya Nomor 30, Surabaya. Melalui inovasi ini, pelanggan bisa memilih air RO yang memiliki kandungan mineral sangat rendah atau air mineral alami sesuai kebutuhan rumah tangga.

Pendiri sekaligus Direktur Air Minum BIRU Yantje Wongso mengatakan, peluncuran air RO berangkat dari kebutuhan pelanggan yang semakin beragam. Selama ini, BIRU lebih dahulu menyediakan air mineral alami dengan proses pengolahan yang relatif lebih sederhana.

“Setelah 24 tahun beroperasi, kami memberikan variasi baru, yaitu air RO yang tersedia di satu tempat yang sama. Jadi, pelanggan bisa memilih sesuai kebutuhan, apakah membutuhkan air RO atau air mineral alami,” ujar Yantje.

Menurut dia, teknologi RO membutuhkan investasi lebih besar dibandingkan proses pengolahan air mineral alami. Teknologi tersebut menggunakan membran khusus untuk menyaring berbagai zat terlarut sehingga kandungan mineral dalam air menjadi sangat rendah.

Meski membutuhkan investasi lebih besar, BIRU memutuskan untuk menyamakan harga air RO dengan air mineral alami yang sudah tersedia di gerainya.

Yantje menjelaskan keputusan tersebut mempertimbangkan pola pembelian pelanggan yang umumnya membeli air dalam jumlah cukup banyak untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan penjualan yang berkelanjutan, perusahaan berharap investasi teknologi RO dapat kembali dalam jangka waktu yang sesuai.

“Kami memikirkan pelanggan yang membeli dalam jumlah banyak. Karena itu, kami memutuskan harganya disamakan dengan air BIRU,” jelasnya.