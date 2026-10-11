BRI Sediakan WiFi di Pasar Keputran Surabaya untuk Dukung Transaksi QRIS

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui BRI Regional Office Surabaya menyediakan fasilitas WiFi di Pasar Keputran, Surabaya, untuk mendukung transaksi pembayaran digital menggunakan QRIS BRI. Fasilitas tersebut diharapkan memudahkan pedagang dan pembeli dalam bertransaksi nontunai.

Regional CEO BRI Surabaya Reza Syahrizal Setiaputra mengatakan penyediaan WiFi merupakan bagian dari upaya perusahaan memperkuat ekosistem ekonomi digital di pasar tradisional.

Menurut dia, akses internet yang tersedia di lingkungan pasar diharapkan membantu kelancaran transaksi digital, sekaligus memperluas pemanfaatan layanan keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“BRI ingin memastikan bahwa kemajuan teknologi dan digitalisasi layanan keuangan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pedagang di pasar tradisional. Melalui fasilitas WiFi yang kami hadirkan di Pasar Keputran, kami berharap transaksi menggunakan QRIS BRI dapat berlangsung semakin mudah, cepat, dan nyaman, baik bagi pedagang maupun pembeli,” ujar Reza, Sabtu (10/10).

Dia menjelaskan dukungan BRI terhadap digitalisasi pasar tidak hanya bertujuan meningkatkan penggunaan pembayaran nontunai. Inisiatif tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi dan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM.

Melalui QRIS, pedagang dapat menerima pembayaran digital dan memanfaatkan pencatatan transaksi yang lebih praktis untuk mendukung aktivitas usaha sehari-hari.

Reza menambahkan program tersebut sejalan dengan semangat BRI Satu Bank untuk Semua, yang menekankan penyediaan layanan perbankan inklusif bagi berbagai lapisan masyarakat.

“Pasar tradisional merupakan salah satu penggerak utama ekonomi kerakyatan. Karena itu, BRI ingin hadir bukan hanya sebagai penyedia layanan perbankan, tetapi juga sebagai mitra yang mendukung pertumbuhan usaha masyarakat. Semangat BRI Satu Bank untuk Semua kami wujudkan dengan menghadirkan kemudahan transaksi sekaligus mendorong peningkatan literasi keuangan bagi para pelaku UMKM,” jelasnya.