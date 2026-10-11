Marcos Santos Tak Puas Arema FC Imbang 2-2, tetapi Bangga dengan Mentalitas Pemain

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos memuji mentalitas bertanding anak asuhnya setelah bangkit dari ketertinggalan dua gol dan memaksakan hasil imbang 2-2 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (10/10).

Marcos menilai para pemain menunjukkan semangat pantang menyerah meski sempat tertinggal 0-2 pada babak pertama. Arema FC kemudian meningkatkan tekanan hingga berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Marcos Vinicius dan Samuel Otusanya.

“Ini menunjukkan bahwa Arema adalah tim yang mampu bangkit, tidak menyerah, dan tidak menerima kekalahan. Ini mentalitas,” kata Marcos dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Pelatih asal Brasil itu mengakui pertandingan berlangsung sulit, terutama setelah Arema kebobolan dua gol pada babak pertama. Situasi semakin menantang karena timnya tidak diperkuat dua gelandang bertahan, Alfeandra Dewangga dan Betinho.

Marcos juga menegaskan bahwa penampilan Arema yang kurang maksimal pada babak pertama merupakan tanggung jawabnya sebagai pelatih.

Saat jeda turun minum, dia mengajak para pemain berdiskusi untuk mencari solusi agar mampu mengejar ketertinggalan. Pendekatan tersebut dinilai membantu Arema tampil lebih agresif pada babak kedua.

“Kami juga hampir saja membalikkan keadaan lewat beberapa peluang yang tercipta,” ujarnya.

Meski mengapresiasi perjuangan tim, Marcos mengakui hasil imbang di kandang bukanlah target yang diinginkan. Dia menyebut seluruh anggota tim berharap bisa meraih tiga poin.