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Abdul Rosyid Teridentifikasi Lewat DNA, Jenazah Korban KMP Virgo Dipulangkan ke Jember

Minggu, 11 Oktober 2026 – 12:07 WIB
Abdul Rosyid Teridentifikasi Lewat DNA, Jenazah Korban KMP Virgo Dipulangkan ke Jember - JPNN.com Jatim
Jenazah korban KMP Virgo Transport 8, Abdul Rosyid dimakamkan di TPU Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Sabtu (10/10/2026). ANTARA/HO-BPBD Jember

jatim.jpnn.com, JEMBER - Satu lagi korban kecelakaan kapal KMP Virgo Transport 8 asal Kabupaten Jember, Abdul Rosyid, 30, berhasil ditemukan dan teridentifikasi. Jenazah korban dipulangkan dari Banjarmasin menuju Jawa Timur untuk dimakamkan di kampung halamannya, Sabtu (10/10).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Edy Budi Susilo mengatakan, identitas Abdul Rosyid dipastikan melalui pemeriksaan DNA keluarga oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin.

“Korban meninggal asal Jember berhasil diidentifikasi oleh DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin melalui identifikasi DNA keluarga korban, sehingga hari ini jenazahnya dipulangkan ke Jember,” kata Edy.

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Pemulangan jenazah dilakukan dengan bantuan dan pengawalan BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Jember, Pos SAR Jember, serta relawan. Setelah tiba di Jawa Timur, jenazah dibawa melalui jalur darat menuju rumah duka di Kabupaten Jember.

Edy menjelaskan jenazah kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju tempat pemakaman umum (TPU) terdekat. Prosesi tersebut diiringi keluarga, sanak saudara, dan warga sekitar.

BPBD bersama Dinas Sosial Jember juga menyalurkan bantuan logistik kepada keluarga korban berupa tujuh paket sembako.

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“Dengan ditemukan jenazah Abdul Rosyid berarti sudah dua korban asal Jember yang ditemukan dan masih ada dua korban lagi yang belum ditemukan oleh tim SAR gabungan,” ujar Edy.

BPBD Jember, lanjut dia, terus memantau perkembangan operasi pencarian melalui Basarnas Pos SAR Jember dan BPBD Jawa Timur untuk memperoleh informasi terbaru mengenai dua warga Jember yang masih hilang.

Abdul Rosyid, korban KMP Virgo Transport 8 asal Jember, teridentifikasi melalui DNA. Dua dari empat warga Jember telah ditemukan, dua lainnya masih dicari.
Sumber Antara
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TAGS   korban kmp virgo pemakaman korban kmp virgo kecelakaan kapal kmp virgo transport 8 Jember

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