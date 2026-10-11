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Cuaca Jawa Timur 11 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

Minggu, 11 Oktober 2026 – 08:03 WIB
Cuaca Jawa Timur 11 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Arry Saputra/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (11/10).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

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Sorenya Kota Batu dan Lumajang berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Jember, Kota Batu, Lumajang, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan. 

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-35 derajat celsius.

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Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-24 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

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