Lewat I'm Not a Trophy Kid, Mahasiswa UC Surabaya Ingin Temani Pembaca di Masa Sulit

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa Universitas Ciputra (UC) Surabaya, Angeline Virginia Wong, meluncurkan buku I'm Not a Trophy Kid versi bahasa Inggris bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day, Sabtu (10/10).

Peluncuran buku tersebut digelar dalam acara Official Book Launch of I'm Not a Trophy Kid by Angeline Virginia Wong di Have Cafe Surabaya, Jalan Jimerto Blok II Nomor 14. Sebelumnya, buku yang mengangkat tema penerimaan diri dan kesehatan mental itu telah diterbitkan dalam bahasa Indonesia.

Angeline, yang akrab disapa Angel itu mengatakan penerbitan versi bahasa Inggris dilakukan untuk memenuhi permintaan pembaca yang ingin menikmati karyanya dalam bahasa tersebut.

Melalui buku ini, Angel mengajak pembaca memahami bahwa harga diri seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh prestasi, pencapaian, atau kemampuan memenuhi ekspektasi orang lain.

“Buku ini tidak lahir dari kemenangan. Ia lahir dari kelelahan dan kegagalan. Dari seseorang yang hidupnya terlihat baik-baik saja, tetapi diam-diam lelah mempertahankannya,” ungkap Angel.

Dia menjelaskan buku tersebut berangkat dari pengalaman pribadinya menghadapi tekanan emosional hingga depresi. Pengalaman itu mendorongnya menulis tentang perjuangan seseorang yang terus berusaha membuat orang lain bangga, tetapi justru melupakan kebutuhan dirinya sendiri.

Menurut Angel, anak-anak yang tumbuh dengan ekspektasi besar kerap merasa harus terus berprestasi demi memperoleh pengakuan. Tekanan tersebut dapat terbawa hingga dewasa dan membuat seseorang takut menghadapi kegagalan.

“Buku ini kutulis untuk mereka yang berusaha membuat orang lain bangga, sampai lupa satu hal penting, yaitu membuat si kecil dalam diri mereka tersenyum,” tutur alumnus Sekolah Ciputra Surabaya tersebut.