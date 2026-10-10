Kunjungan Wisman ke Lumajang Tembus 113 Ribu, Tumpak Sewu Jadi Destinasi Favorit

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Lumajang mencapai 113.642 kunjungan selama Januari hingga September 2026. Air Terjun Tumpak Sewu menjadi penyumbang terbesar dengan 96.334 kunjungan atau sekitar 84,8 persen dari total kunjungan wisman yang tercatat.

Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Yuli Annisa Haryono mengatakan, Tumpak Sewu menjadi salah satu daya tarik wisata alam yang mampu menjangkau pasar internasional.

“Air terjun yang membentang di antara tebing hijau Tumpak Sewu menjadi salah satu daya tarik alam Lumajang yang menjangkau wisatawan hingga pasar internasional,” kata Yuli, Sabtu (10/10).

"Capaian tersebut menempatkan Tumpak Sewu sebagai destinasi dengan kontribusi terbesar terhadap kunjungan wisatawan mancanegara di Lumajang hingga akhir September 2026," katanya.

Daya tarik Tumpak Sewu terletak pada panorama air terjun yang dikelilingi tebing dan vegetasi hijau. Lanskap alam tersebut menjadi salah satu kekuatan pariwisata Lumajang dalam menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara.

"Selain Tumpak Sewu, sejumlah destinasi lain juga mencatat kunjungan wisatawan mancanegara. Kapas Biru menerima 16.208 kunjungan, Air Terjun Kapas Biru sebanyak 891 kunjungan, B29 sebanyak 91 kunjungan, dan Ranu Regulo sebanyak 66 kunjungan," jelasnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa kunjungan wisman ke Lumajang masih terkonsentrasi di Tumpak Sewu. Sementara itu, jumlah kunjungan ke destinasi lainnya masih jauh lebih rendah.

Kondisi tersebut menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk memperluas promosi dan mengembangkan daya tarik wisata lain agar wisatawan memiliki lebih banyak pilihan destinasi selama berkunjung ke Lumajang.