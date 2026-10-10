UT Surabaya Bekali 1.351 Wisudawan dengan Inovasi dan Integritas untuk Bersaing Global

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Terbuka (UT) Surabaya membekali para calon wisudawan dengan wawasan inovasi, integritas, dan perspektif global melalui Seminar Akademik Alumni bertema Mewujudkan Generasi Inovatif, Berintegritas, dan Mendunia', Sabtu (10/10).

Kegiatan yang digelar di Graha Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tersebut menjadi bagian dari rangkaian wisuda UT Surabaya. Sebanyak 1.351 wisudawan dijadwalkan mengikuti prosesi wisuda sekaligus memperoleh bekal akademik untuk menghadapi tantangan dunia kerja dan perubahan global.

Direktur UT Surabaya Prof Dr Suparti, M.Pd. mengatakan tiga nilai yang diangkat dalam tema seminar tersebut penting dimiliki lulusan perguruan tinggi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Menurut dia, inovasi diperlukan karena teori dan praktik yang sudah ada harus terus dikembangkan sesuai kebutuhan. Sementara itu, integritas berkaitan erat dengan karakter dan tanggung jawab dalam menjalankan peran di masyarakat maupun dunia kerja.

“Kalau inovatif itu orang harus selalu punya inovasi. Sebetulnya kami ini sudah ada teorinya yang dulu, tetapi harus diinovasi,” ujar Suparti.

Dia menegaskan integritas juga menjadi prinsip penting yang harus dipegang setiap lulusan. Nilai tersebut perlu diterapkan secara konsisten, baik dalam kehidupan profesional maupun ketika mengabdi kepada bangsa dan negara.

Adapun aspek mendunia, kata Suparti, sejalan dengan prinsip UT sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh yang berkelas dunia. Karena itu, lulusan diharapkan memiliki wawasan luas dan tidak hanya berpikir dalam lingkup lokal.

“Kita tidak berpikir hanya lokal saja, Surabaya saja atau Indonesia saja, tetapi harus punya pikiran yang mendunia. Meskipun begitu, kita tetap tidak boleh meninggalkan budaya lokal dan nasional,” jelasnya.