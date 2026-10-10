SIER Buka Lapangan Padel dan Pickleball, Tarif Mulai Rp40 Ribu dan Ada Uji Coba Gratis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menambah fasilitas olahraga di SIER Sport Arena dengan menghadirkan lapangan padel dan pickleball. Fasilitas baru ini ditawarkan dengan tarif sewa mulai Rp40 ribu dan dijadwalkan resmi dibuka untuk masyarakat umum pada 16 Oktober 2026.

Kedua fasilitas tersebut diperkenalkan melalui acara soft opening Padel and Pickleball Court pada Jumat (9/10). Penambahan ini menjadi bagian dari upaya SIER melengkapi fasilitas penunjang kawasan industri sekaligus menyediakan ruang olahraga bagi karyawan, masyarakat, dan komunitas.

Direktur Utama PT SIER Alif Abadi mengatakan kawasan industri modern tidak hanya membutuhkan infrastruktur untuk mendukung aktivitas bisnis dan produksi, tetapi juga fasilitas yang menunjang kesehatan dan kualitas hidup.

“SIER ingin terus berkembang menjadi kawasan industri yang tidak hanya unggul dalam penyediaan infrastruktur dan layanan bisnis, tetapi juga memiliki fasilitas pendukung yang lengkap. Kehadiran lapangan padel dan pickleball ini menjadi salah satu wujud komitmen kami untuk menciptakan lingkungan kawasan industri yang sehat, modern, dan berkelanjutan,” ujar Alif, Sabtu (10/10).

Menurutnya, fasilitas olahraga tersebut tidak hanya ditujukan bagi lingkungan internal perusahaan. SIER juga ingin membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berolahraga sekaligus membangun interaksi sosial melalui komunitas.

“Harapan kami, SIER Sport Arena dapat menjadi salah satu pusat aktivitas olahraga yang diminati masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Bukan sekadar tempat berolahraga, tetapi juga ruang untuk membangun kebersamaan, mempererat komunitas, dan mendorong gaya hidup sehat,” katanya.

Sebelum diperkenalkan kepada publik, lapangan padel dan pickleball telah menjalani uji coba yang melibatkan karyawan pada 28 September hingga 9 Oktober 2026.

SIER selanjutnya membuka program free trial bagi masyarakat umum pada 12–15 Oktober 2026. Dalam program tersebut, masyarakat dapat mencoba dua lapangan pickleball dan satu lapangan padel secara gratis.