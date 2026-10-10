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Cuaca Malang 10 Oktober 2026, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Bakal Gerimis

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang 10 Oktober 2026, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Bakal Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (10/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan. 

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

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Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah dan cerah berawan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan. 

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

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Paginya gerimis mengguyur Kasembon dan Poncokusumo. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Dau, Karangploso, Ngajum, Pakisaji, Pujon, Singosari, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga gerimis.
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