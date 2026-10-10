Cuaca Jawa Timur 10 Oktober 2026, Pagi Sampai Sore Wialyah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (10/10).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Batu. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bondowoso, Kota Batu, Kota Malang, dan Magetan. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Bondowoso, Kota Batu, Kota Malang, dan Magetan. Beberapa jam kemudian cerah hingga berawan dan berangin di seluruh wilayah.

Malamnya Bondowoso, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Pacitan, dan Pasuruan. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 13-33 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)