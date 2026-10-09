Hadiah Rp1 Miliar Menanti! PKB Award 2026 Buka Apresiasi untuk Santri Kreatif

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyiapkan hadiah senilai total Rp1 miliar dalam ajang PKB Award 2026 untuk memperingati Hari Santri pada 22 Oktober 2026. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap kreativitas santri dan pesantren, mulai dari karya intelektual hingga inovasi digital dan seni religi.

Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid atau Cak Udin mengatakan PKB Award merupakan wujud kepedulian partainya terhadap pesantren dan santri yang terus berkarya serta berkontribusi bagi masyarakat.

“PKB Award ini merupakan wujud kepedulian dan kecintaan PKB kepada pesantren dan para santri. Kami ingin memberikan penghargaan kepada mereka yang terus berkarya, baik dalam menjaga tradisi keilmuan melalui kitab kuning, mengembangkan teknologi digital, maupun berdakwah melalui seni sholawat,” ujar Cak Udin di Jakarta, Jumat (9/10).

Menurutnya, santri memiliki potensi besar untuk mengambil peran strategis di berbagai bidang. Karena itu, PKB ingin memberikan ruang apresiasi kepada santri yang mampu menjaga tradisi keilmuan Islam sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

PKB Award 2026 mencakup tiga bidang penghargaan, yakni Literasi Pesantren, Teknologi dan Digital, serta Sholawat Idol.

Bidang Literasi Pesantren ditujukan bagi santri yang menghasilkan karya intelektual berupa kitab kuning. Penghargaan ini diharapkan mendorong lahirnya penulis dan ulama muda sekaligus menjaga tradisi keilmuan di lingkungan pesantren.

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Sementara itu, bidang Teknologi dan Digital menyasar pesantren yang aktif memanfaatkan teknologi, pegiat media homeless berbasis santri dan Islam, serta pengembang karya teknologi tepat guna. Melalui kategori ini, PKB ingin mendorong pemanfaatan ruang digital untuk edukasi, dakwah, dan penyebaran informasi positif.

Adapun Salawat Idol menjadi wadah apresiasi bagi santri yang memiliki bakat di bidang seni sholawat. Kategori tersebut diharapkan dapat mendorong generasi muda melestarikan seni religi dan menjadikan sholawat sebagai media dakwah yang dekat dengan masyarakat.