Hadir di Surabaya, IM3 Istimewa Tawarkan Kuota Rollover hingga Akses Hiburan Digital

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) melalui brand IM3 menghadirkan paket prabayar IM3 Istimewa di Surabaya. Layanan ini menawarkan beragam manfaat digital dalam satu paket, mulai dari kuota internet dengan fitur rollover, akses hiburan, layanan kreativitas, hingga kuota roaming untuk perjalanan ke luar negeri.

IM3 Istimewa dirancang untuk mendukung beragam aktivitas pelanggan, mulai dari bekerja, belajar, menjalankan usaha, hingga menikmati hiburan digital. Kehadiran layanan tersebut juga menjadi upaya IM3 menjawab kebutuhan pelanggan yang tidak hanya berfokus pada besaran kuota internet, tetapi juga fleksibilitas dan manfaat tambahan.

EVP Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison Fahd Yudhanegoro mengatakan Surabaya memiliki kebutuhan digital yang beragam seiring berkembangnya sektor pendidikan, dunia kerja, dan kewirausahaan.

“Surabaya terus tumbuh sebagai kota tempat pendidikan, dunia kerja, dan kewirausahaan berkembang berdampingan, dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Bagi kami, customer focus dimulai dari seberapa baik kami memahami pelanggan. Suara pelanggan menjadi salah satu aset paling berharga bagi kami untuk terus berinovasi menghadirkan layanan dan pengalaman yang relevan,” kata Fahd, Jumat (9/10).

Dia menjelaskan sejumlah fitur IM3 Istimewa dikembangkan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Fitur tersebut meliputi masa aktif 30 hari, kuota yang dapat diakumulasikan melalui rollover, serta berbagai manfaat digital dalam satu paket.

“Dari masa aktif 30 hari, data rollover, hingga manfaat yang lebih beragam, semuanya kami wujudkan melalui IM3 Istimewa. Karena Buat Kami, Kamu Semua Istimewa,” ujarnya.

Kehadiran IM3 Istimewa di Surabaya juga didukung jaringan Indosat 5G. Jaringan tersebut ditujukan untuk menunjang aktivitas digital pelanggan, termasuk bekerja, belajar, bermain gim, streaming, serta mengakses layanan kecerdasan buatan (AI) dan aplikasi kreativitas.

Salah satu pilihan paket yang ditawarkan adalah IM3 Istimewa 80 GB seharga Rp125.000 dengan masa aktif 30 hari.