Kolaborasi MVG-Grab di PRJ Surabaya, Padukan Teknologi Visual dan Promosi UMKM

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mitra Visual Group (MVG) kembali berkolaborasi dengan Grab Indonesia dalam ajang Pekan Raya Jawa Timur (PRJ) 2026 di Surabaya. Memasuki tahun kedua kerja sama, kolaborasi tersebut menghadirkan pengalaman interaktif berbasis teknologi visual sekaligus memperkenalkan layanan digital dan kuliner legendaris Surabaya kepada pengunjung.

CEO Mitra Visual Group Yafet Victor Tanamal mengatakan kolaborasi dengan Grab merupakan program berkelanjutan untuk mendekatkan teknologi visual kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pengunjung dapat menikmati permainan interaktif berbasis LED dan pengalaman imersif secara gratis.

“Kolaborasi tahun ini adalah kelanjutan kerja sama kami dengan Grab. Ini tentunya tahun kedua dan dampaknya lebih nyata lagi. Grab juga mendukung penuh untuk acara seperti ini,” ujar Yafet, Senin (12/10).

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Menurut dia, teknologi visual tidak hanya berkaitan dengan layar datar, tetapi juga dapat menghadirkan pengalaman yang lebih personal dan terhubung dengan layanan digital.

Yafet berharap perkembangan teknologi visual di Indonesia semakin maju dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Dia juga menilai kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berperan penting dalam mendukung pengembangan animasi dan layanan visual untuk kebutuhan personal maupun merek.

MVG, lanjut dia, telah menerapkan AI dalam pengembangan animasi dan teknologi visual. Perusahaan juga menggunakan sistem content management system (CMS) untuk memudahkan pengelolaan konten iklan pada layar digital.

“Kalau kami melayani advertising di luar hotel, kami sudah menggunakan CMS. Ada tim khusus sehingga visual bisa diganti dari kantor kami dan secara otomatis langsung berganti di tempatnya,” jelasnya.

Yafet menyebut sektor ritel, perhotelan, dan pemerintahan sebagai tiga sektor yang saat ini menunjukkan perkembangan pesat dalam pemanfaatan teknologi visual.