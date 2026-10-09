DSC Tumbuhkan Ekosistem Jawab Tantangan Generasi Muda Berwirausaha

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Generasi muda mempunyai tantangan ketika akan terjun ke dunia wirausaha. Dibutuhkan dukungan dari sejumlah pihak untuk menciptakan ekosistem yang membantu berkembang.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan kerap mendengar ucapan bahwa generasi muda harus menjadi wirausaha agar bisa menciptakan lapangan kerja.

“Kan tidak semudah itu, perlu ekosistem. Ada satu proses untuk mereka bisa mematangkan konsepnya,” kata Emil dalam acara Diplomat Success Challenge (DSC) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jumat (9/10).

Emil menyebut yang terpenting bukan menjaga agar pengusaha bertahan dengan satu produk yang dikeluarkan, tetapi mempertahankan semangatnya agar tetap berwirausaha.

“Saya senang melihat ada alumnus DSC yang sudah punya produk ear monitor, dia kolaborasi dengan alumni lain punya produk mikrofon yang bisa dipamerkan ke luar negeri,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan dukungan kepada pengusaha muda. Salah satunya, bisa dengan cara ikut memamerkan produk yang sudah dikeluarkan.

“Misalnya mau ada misi dagang atau memamerkan produk di acara pemerintahan ya, kami punya daftarnya dari apa yang sudah jadi produk para alumni DSC,” ucapnya.

Di sisi lain, pemerintah juga bisa membantu dalam memudahkan proses regulasi saat memasarkan produknya. Dengan demikian, para pemuda tidak perlu takut untuk berinovasi.