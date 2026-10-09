MVG Tunjukkan Teknologi LED Bisa Jadi Pengalaman Imersif di PRJ Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mitra Visual Group (MVG) menghadirkan pengalaman visual imersif atau immersive experience secara gratis dalam ajang Pekan Raya Jawa Timur (PRJ) 2026 di Surabaya. Inovasi bertema forest tersebut menjadi upaya perusahaan mendekatkan teknologi visual kepada masyarakat sekaligus memperkenalkan pemanfaatan layar LED di luar kebutuhan periklanan.

CEO Mitra Visual Group Yafet Victor Tanamal mengatakan, program tersebut berawal dari gagasan tim promosi MVG yang melihat peluang untuk menghadirkan pengalaman imersif yang dapat dinikmati masyarakat tanpa dipungut biaya.

Menurut dia, pengalaman serupa sebelumnya pernah digarap MVG di Jakarta dengan konsep berbayar. Khusus di Surabaya, perusahaan memutuskan memberikan akses gratis sebagai bentuk kedekatan dengan masyarakat di kota asalnya.

"Di Surabaya banyak acara yang seperti ini, tetapi berbayar. Tahun ini kami memberikan pengalaman gratis supaya teman-teman yang belum tahu immersive experience itu seperti apa bisa merasakannya langsung," kata Yafet, Jumat (9/10).

Dia menjelaskan instalasi imersif tersebut mengusung tema hutan dengan visual avatar yang dirancang untuk menghadirkan sensasi berada di tengah hutan.

Selain menawarkan hiburan, instalasi tersebut juga memberikan gambaran mengenai pemanfaatan teknologi LED untuk komunikasi visual yang lebih interaktif dan dekat dengan audiens.

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Yafet menegaskan layar LED tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai media iklan, tetapi juga sebagai sarana menghadirkan pengalaman visual yang lebih menarik melalui kombinasi perangkat keras, animasi, dan perangkat lunak.

"Pengunjung bisa tahu LED itu tidak hanya bisa dipakai buat iklan. Bisa juga dipakai untuk komunikasi visual yang lebih dekat lagi," ujarnya.