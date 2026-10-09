PT SGN Perkuat Kemitraan Petani melalui PG Mojo, Begini Fokus Programnya

jatim.jpnn.com, SRAGEN - Pabrik Gula (PG) Mojo, unit usaha PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN), mendapat apresiasi dari Bupati Sragen atas kontribusinya dalam mendukung ekosistem pergulaan dan menggerakkan perekonomian daerah.

Peran pabrik gula dinilai tidak hanya berkaitan dengan produksi gula, tetapi juga manfaat yang dirasakan petani tebu dan masyarakat di sekitarnya. Aktivitas penggilingan tebu menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan usaha tani serta menggerakkan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan industri gula.

Apresiasi tersebut sejalan dengan komitmen PT SGN untuk memperkuat penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.

Direktur Utama PT SGN Mahmudi mengatakan, keberhasilan industri gula perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk dari kontribusi perusahaan terhadap petani dan masyarakat.

“Bagi PT SGN, keberhasilan industri gula tidak hanya dilihat dari capaian produksi, tetapi juga dari bagaimana keberadaan pabrik mampu memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa kemitraan dengan petani tebu terus diperkuat sehingga tercipta hubungan yang saling mendukung dan berkelanjutan,” ujar Mahmudi dalam keterangan tertulis di Surabaya, Jumat (9/10).

Menurut dia, petani tebu merupakan bagian penting dalam rantai pasok industri gula. Karenaitu, keberlanjutan operasional pabrik perlu berjalan beriringan dengan penguatan kemitraan, peningkatan produktivitas tebu, dan pemeliharaan kepercayaan petani.

Sekretaris Perusahaan PT SGN Yunianta menegaskan, penerapan prinsip ESG perlu diwujudkan melalui program yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Komitmen ESG perlu diwujudkan melalui langkah nyata, bukan sekadar menjadi prinsip perusahaan. Kami mendorong agar program-program yang dijalankan dapat memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat, dengan pelaksanaan serta capaian yang terukur. Dengan demikian, keberadaan PG Mojo dapat terus memberikan kontribusi positif bagi daerah,” kata Yunianta.