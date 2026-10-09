Pemkot Surabaya Beri Tips Mitigasi Saat Elpiji Bocor Seusai Insiden Ruko San Antonio

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan edukasi terkait mitigasi kebocoran gas LPG, mulai dari penanganan ketika munculnya bau gas hingga sudah keluar api.

Panduan itu diberikan setelah insiden ledakan besar yang diduga disebabkan dari kebocoran LPG 50 kilogram, di Ruko San Antonio, Pakuwon City, Jalan Kalisari Utara, Mulyorejo, Surabaya, Selasa (6/10).

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya Laksita Rini Sevriani mengatakan LPG bisa mengeluarkan bau khas ketika mengalami kebocoran.

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“Harus mematikan kompor dan segera mencopot regulatornya. Jika memungkinkan, segera bawa tabung ke luar ruangan terbuka,” Rini melalui rilisan persnya, Jumat (9/10).

Sifat gas LPG lebih berat dibandingkan udara, sehingga menumpuk di area rendah ketika bocor. Hal tersebut sangat berbahaya karena dapat memicu ledakan saat tersulut api.

DPKP Kota Surabaya membagikan beberapa panduan bagi masyarakat saat menghadapi kebocoran gas LPG, seperti tidak menyalakan kompor, listrik, merokok, agar tidak memicu api.

“Langkah kedua yang harus dilakukan adalah dengan mencabut regulator dari tabung gas dan segera bawa tabung ke area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik,” ujarnya.

Lalu, masyarakat bisa langsung menutupnya menggunakan kain basah, ketika keluar api kecil di area tabung. Kemudian, membawa tabung LPG keluar rumah.