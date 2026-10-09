Beri Kuliah Umum di Surabaya, Direktur BCA Ungkap Bekal Penting Gen Z Hadapi Dunia Kerja

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Antonius Widodo Mulyono menilai kecerdasan intelektual bukan satu-satunya faktor penentu kesuksesan generasi muda saat memasuki dunia kerja. Kemampuan membangun relasi, komunikasi, dan sikap atau attitude juga menjadi bekal penting untuk menghadapi tantangan profesional.

Dia mengatakan generasi Z perlu mendapatkan motivasi agar percaya diri dalam mengembangkan potensi dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masa depan.

Menurut dia, anggapan bahwa generasi Z merupakan generasi yang kurang tangguh tidak sepenuhnya tepat. BCA, kata dia, telah melihat kemampuan anak muda melalui berbagai program yang dijalankan perusahaan, termasuk Gen Z Berbakti.

"Kami sudah membuktikan melalui program Gen Z Berbakti bahwa mereka itu orang-orang yang tough, anak-anak yang tangguh," kata Widodo saat memberikan kuliah umum bertema Sharpening Your Edge: Skills and Attitude for The Next Chapter di Universitas Airlangga (UNAIR), Jumat (9/10).

Dia menjelaskan program BCA Berbagi Ilmu menjadi sarana untuk mempertemukan perspektif akademis dengan pengalaman praktis dari dunia kerja.

Menurut Widodo, pendidikan di perguruan tinggi memberikan landasan berpikir yang terstruktur, komprehensif, dan analitis. Namun, mahasiswa juga perlu memahami bagaimana teori tersebut diterapkan ketika menghadapi persoalan nyata di lingkungan profesional.

"Jadi, ini supaya akademis dan praktisi bisa saling melengkapi. Kalau di kampus, ketika ada masalah sifatnya masih seperti tugas, sedangkan di dunia kerja, persoalannya nyata dan dihadapi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan," ujarnya.

Karena itu, dia mendorong mahasiswa tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan setelah lulus, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja.